Z comme Z, polemica a Cannes per lo zombie movie: 'Simbolo dell'invasione russa'

Altra polemica al Festival di Cannes 2022, questa volta per il film d'apertura della rassegna: il nuovo film di Michel Hazanavicius 'Z comme Zombie infatti cambierà titolo dopo le lamentele legate alla lettera Z, in queste settimane divenuta un simbolo dell'invasione dell'Ucraina.

Con un comunicato stampa, il Festival di Cannes ha fatto sapere di sostenere la decisione del regista francese e dei suoi partner di cambiare il titolo del suo film per il mercato francese: in origine, il film, remake dell'acclamato horror giapponese One cut of the Dead di Shinichiro Ueda, doveva essere intitolato appunto Z (comme Z), un chiaro omaggio alla figura dello zombie. "Ma dal momento che la lettera Z ha assunto un significato bellicoso con la guerra di aggressione condotta contro l'Ucraina dalla Russia, non può esserci nessuna confusione o ambiguità al riguardo" ha dichiarato il Festival.

Il film, come dimostra anche la nuova locandina che vi proponiamo in calce all'articolo, è stato ribattezzato Coupez! (ovvero 'Taglia!', in francese). Il titolo internazionale resterà immutato, 'Final Cut'. Con questa scelta il regista, i produttori e il distributore del film, il Festival di Cannes e, per estensione, tutto il cinema francese, sottolineano la loro solidarietà al popolo ucraino e riaffermano con forza la loro opposizione all'invasione dell'Ucraina da parte del esercito russo.

