Yvonne Strahovski: 'Stavo per rinunciare a Hollywood a causa dell'acne'

Nel corso di una recente intervista promozione con i colleghi di Collider, l'attrice australiana Yvonne Strahovski si è aperta circa alcuni problemi personali che in passato stavano per convincerla a rinunciare a Hollywood.

"Arrivare qui è stato un po' più complicato di quanto avessi previsto. Sono cresciuta in Australia col sogno di venire negli Stati Uniti per provare a sfondare a Hollywood, senza mai pensare che ci sarei davvero riuscita. E oggi mi considero molto fortunata, ma durante la crescita ebbi un serio problema di acne. Questa potrebbe essere una storia con la quale molte persone si immedesimeranno, perché pensavo continuamente: 'Non posso andare negli Stati Uniti con questo problema di acne perché non troverò mai un lavoro a Hollywood'. Avevo già lavorato un po' in Australia in questa industria e qualche volta ero stata scartata da alcuni provini proprio per via di questo problema alla pelle. E ovviamente ad un certo punto iniziò a diventare una cosa psicologica."

L'attrice ha anche rivelato come ha fatto per superare la sua grande preoccupazione:

"Ricordo che un mio gruppo di amici mi aveva convinto a venire con loro negli USA e alla fine fu davvero solo questo a convincermi. Dissi al mio agente che volevo provare a venire qui, che ero stata incoraggiata da questi amici. Mi sono detta: 'Si, okay, ci proverò ugualmente'. E l'ho fatto."

