Yvonne Strahovski raggiunge Chris Pratt nel cast di Ghost Drift, sci-fi di Chris McKay

Dopo l'annuncio dell'ingresso di Chris Pratt nel cast di Ghost Draft, Variety riporta che Yvonne Strahovski sarà la protagonista femminile del misterioso sci-fi diretto dal Chris McKay.

L'attrice australiana, classe 1982, è famosa al grande pubblico soprattutto per il suo ruolo nella serie tv The Handmaid's Tale, ma nel corso della sua carriera ha partecipato anche a Killer Elite, I, Frankenstein e al recente The Predator di Shane Black; i fan di Everyeye dovrebbero ricordarla anche per il ruolo di Miranda Lawson nella serie di videogame Mass Effect.

Sebbene i dettagli relativi alla trama siano per gran parte tenuti segreti, sappiamo che il film, ambientato nel futuro, racconterà la storia di un uomo chiamato a combattere una guerra in cui il destino dell'umanità si basa sulla capacità di confrontarsi con il suo passato. La Strahovski interpreterà un personaggio che Pratt incontra nel futuro che però ha anche un legame con il suo passato.

La sceneggiatura del film in live-action è ad opera di Zach Dean, già autore in passato di script per opere come Legami di Sangue e Le Ultime 24 ore. Tra i produttori anche Adam Kolbrenner (Prisoners, Qualcuno salvi il Natale) e David S. Goyer (Batman v Superman: Dawn of Justice), mentre Dana Goldberg, Matt Grimm e Don Granger supervisioneranno il progetto per conto della Skydance.

Le riprese partiranno quest'estate, per un'uscita prevista nel 2020.

Chris McKay, lo ricordiamo, è ancora legato a Nightwing, uno dei vari progetti annunciati dalla Warner Bros. Pictures per il Worlds of DC, del quale però al momento sembrerebbero essersi perse le tracce.