Yvonne Strahovski: 'Non avrei dovuto cambiare il mio cognome per Hollywood'

Yvonne Strahovski che stasera vedremo in Killer Elite al fianco di Jason Statham , Clive Owen, Robert De Niro, ammette di aver commesso un grave errore nel cambiare il proprio cognome per renderlo più facile da pronunciare per il patinatissimo mondo di Hollywood.

Il vero cognome dell'attrice australiana di origini polacche non è Strahovski bensì "Strzechowski". La star di serie di grande successo tra cui Chuck, The Handmaid’s Tale e Dexter ha scelto di non snaturare del tutto il proprio cognome ma, su suggerimento di Josh Schwartz ha deciso semplicemente di modificarlo al fine di renderlo più facilmente pronunciabile.

L'attrice intervenuta ai microfoni di Collider ha detto: "Se fosse ora, probabilmente non l’avrei fatto. Faceva parte della cultura di allora. Questa vecchia Hollywood pensa di anglicizzare un po' di più il tuo nome o di renderlo meno complicato o più appetibile".

E ha poi aggiunto che era una pratica molto invalsa agli inizi della sua carriera: "Ma continuavo a pensare, se tutti possono superare lo scoglio Schwarzenegger e imparare a dirlo, allora sicuramente potranno imparare anche a pronunciare il mio nome. Non ho mai voluto cambiarlo, ma mi è stato suggerito di farlo. Ho optato per questa versione fonetica dell’ortografia. Sì, era una cosa culturale allora, che non penso che farei ora se dovessi iniziare la mia carriera in questo periodo".

Yvonne Strahovski che è da poco approdata su Netflix con Stateless ha dichiarato di aver a lungo temuto che la sua carriera venisse stroncata dalla sua terribile acne ma, a quanto pare le cose sono andate piuttosto bene per lei.