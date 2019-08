Yvette Nicole Brown ha adottato la cagnolina protagonista di Lilli e il Vagabondo

Dopo la presentazione del trailer ufficiale del live-action di Lilli e il Vagabando di Disney+, una delle protagoniste del film, Yvette Nicole Brown (Community) ha rivelato in un'intervista ai microfoni di Variety di aver adottato una delle due cagnoline protagoniste del film nel "pelo" della dolce Lilli.

La Brown ha rivelato di essersi subito innamorata della piccola Harley (questo il nome) nel mentre delle riprese del film. Ovviamente proveniva da un canile come tutti gli altri cani presenti nel film, compreso il Monte che presta "il muso" a Biagio, il Vagabondo del classico Disney. La Brown ha detto di aver adottato Harley facendo una grande sorpresa ai suoi quattro figli, ammettendo di essersi emozionata molto.



Nel cast vocale dell'adattamento cinematografico del classico d'animazione targato Disney troviamo Tessa Thompson, Justin Theroux, Janelle Monae, Thomas Mann, Kiersey Clemons, Benedict Wong, Ashley Jensen, Sam Elliot.

La regia dell'adattamento live-action di Lilli e il Vagabondo è affidata a Charlie Bean, conosciuto soprattutto per aver diretto The LEGO Ninjago - Il Film, mentre la sceneggiatura è stata scritta da Andrew Bujalski.

Il film sarà disponibile in USA al lancio della piattaforma digitale Disney+, dunque il 12 novembre, mentre per l'Italia dovremo attendere l'arrivo della piattaforma previsto, secondo le voci, per il 2020.