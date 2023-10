Yuku e il fiore dell'Himalaya: amerete questo nuovo film d'animazione solo dal trailer

Il trailer del film di animazione Yuku e il fiore dell'Himalaya, diretto da Arnaud Demuynck e Rémi Durin, presenta il nuovo titolo in arrivo per tutta la famiglia in arrivo nelle sale cinematografiche italiane dal 26 ottobre distribuito da Trent Film.

Presentato al Locarno Film Festival e all'Annecy International Animation Film Festival, il film è una divertente e colorata avventura musicale ambientata tra le mura di un castello: qui vive, con la mamma, la nonna e tanti fratellini, la piccola topolina Yuku, la cui passione per le storie e per la musica la aiuteranno nell'avventurosa ricerca del fiore dell'Himalaya, in un viaggio ricco di incontri con animali mai visti, tra cui un corvo arcigno, uno scoiattolo smemorato e una volpe poetessa.

Un musical giocoso, in cui ogni canzone rafforza i personaggi nella loro identità: gli autori, infatti, hanno scelto consapevolmente un vocabolario ricco, come avevano già fatto per Le Parfum de la Carotte, per solleticare la curiosità linguistica degli spettatori più giovani e per deliziare anche la fantasia degli adulti. Tanti gli stili musicali inseriti nel film: dal divertente ska al commovente blues (cantato in originale dal rocker Arno), da un rap pazzesco ad uno swing scatenato degno di Re Luigi (il riferimento degli autori è a Il libro della giungla di Walt Disney), dalla ballata filosofica di una volpe (cantata in originale con Agnès Jaoui) a un boogie-woogie scatenato. Nella versione italiana la voce di Yuku è della cantante Fedea, come potete vedere nel trailer italiano disponibile all'interno dell'articolo.

