Yuh-Jung Youn dopo gli Oscar: 'Che odore ha Brad Pitt? Non sono mica un cane!'

Quella degli Oscar 2021 è stata una notte davvero speciale per Yuh-Jung Youn: la star di Minari ha portato a casa la statuetta come Miglior attrice non protagonista, riuscendo così a diventare la prima attrice sudcoreana a ricevere un Academy Award. La parte più divertente della serata della nostra, però, si è svolta nel backstage.

Negli istanti immediatamente successivi alla conclusione della serata che ha visto Nomadland trionfare come Miglior film, infatti, la nostra Yuh-Jung Youn si è presentata nel backstage per rispondere alle domande di rito, trovandosi però davanti a un quesito davvero inaspettato.

Memore delle voci circolate anni fa sulla scarsa igiene personale di Brad Pitt, infatti, una giornalista ha chiesto infatti quale odore avesse il produttore di Minari, presente al suo fianco nel corso di tutta la serata: "Che odore ha Brad Pitt? Non l'ho annusato, non sono mica un cane!" ha risposto l'attrice a metà tra l'imbarazzato e il divertito.

La star coreana ha poi proseguito: "Per me lui è un idolo, non mi sembrava vero che mi conoscesse. Sono andata come in blackout per qualche istante". Non solo soddisfazioni, comunque: per qualcuno gli Oscar restano solo un lontano miraggio, come dimostra la folta schiera di film vincitori degli ultimi Razzie Awards.