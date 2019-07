Su Youtube la spettacolare battaglia tra gli Avengers e Thanos è in 16 bit!

Una sequenza memorabile come quella della battaglia finale di Avengers: Endgame qualunque fan la riguarderebbe centinaia di volte senza stancarsi e probabilmente, dall'uscita del film a oggi, molti di voi l'avranno già fatto (magari nuovamente in sala, vista la doppia release).

D'altronde, tra Youtube e social vari, i modi per godersi di nuovo l'epico scontro tra gli Avengers e il Titano Pazzo non mancano di certo. Qualcuno, però, ci sta offrendo la possibilità di dare uno sguardo nuovo all'intera sequenza: avete mai provato ad immaginare che aspetto avrebbe avuto un tie-in di Avengers: Endgame su una console dei primi anni '90?

Non c'è bisogno di sforzare troppo l'immaginazione: la risposta si trova nel video di cui vi andiamo a parlare, che riprende fedelmente lo scontro dal principio fino all'iconico "Avengers, assembled!" Del buon Captain America. L'effetto è quello di assistere ad una dettagliatissima boss fight che su un Super Nintendo avrebbe sicuramente fatto faville: meritano una menzione, in particolare, la scena di Cap che impugna Mjolnir e quella dell'arrivo delle truppe di Thanos e degli Avengers tornati in vita.

In un'epoca in cui il retrogaming è quanto mai di moda magari qualcuno prenderà spunto da ciò per trarne un vero gioco in 16 bit... Chissà, però, se a quel punto troverebbe l'appoggio di Marvel o solo qualche guaio legale!

Avengers: Endgame, intanto, è sempre più vicino a superare il record di Avatar. Una vecchia gloria, però, sembra avere qualche problema con la resa di uno dei personaggi principali.