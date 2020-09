Your Name, niente più Marc Webb alla regia del live-action: arriva un applaudito autore

Avrebbe dovuto dirigerlo Marc Webb (500 Giorni Insieme), ma alla fine J.J. Abrams e i produttori associati del remake americano live-action del meraviglioso Your Name di Makoto Shinkai hanno deciso di optare per Lee Isaac Chung, il cui splendido e applauditissimo Minari ha mandato in visibilio il Sundance di quest'anno.

Non solo Chung dirigerà il film, ma andrà a sostituire anche il precedentemente annunciato Eric Heisserer alla sceneggiatura, facendolo praticamente proprio in forma completamente autoriale. In fondo è una scelta comprensibile, dato il 100% di score di Minari su Rotten e il plauso della critica di un paio di mesi fa.



Non è chiaro il perché di questo repentino cambio al vertice creativo del progetto, anche se potrebbe essere legato alla poca bontà qualitativa della trasposizione e all'esigenza di rispettare alcuni legacci narrativi, intimi e culturali della storia e della regia, che forse tanto Abrams quanto il collega produttore Genki Kurosawa hanno proprio rintracciato in Isaac Chung.



Strano comunque, pensando alle parole che proprio Kurosawa aveva speso per Webb ed Heisserer, di cui diceva: "Marc è stata la nostra prima scelta per questa nuova versione della storia, dal momento in cui è diventata una versione americana. Come abbiamo visto in (500) giorni insieme, Marc ha un enorme talento nel raccontare grandi storie d’amore mentre allo stesso tempo il pubblico rimane affascinato dall’originalità della storia e siamo certi che Marc riuscirà a conquistare i fan dell’originale così come portare nelle sale tanti nuovi spettatori per questi personaggi e questo magnifico viaggio. Con lui alla regia, J.J. Abrams alla produzione e Eric Heisserer alla sceneggiatura, questo film ha il team che avevamo sempre sognato”.

Aspettiamo ulteriori sviluppi.