Your Christmas or Mine? Da Netflix e Sex Education Asa Butterfield arriva su Prime Video

Prime Video ha presentato le prime immagini ufficiali di Your Christmas or Mine?, nuovo film originale della piattaforma di streaming on demand con protagonista Asa Butterfield, star dell'acclamata serie tv di Netflix Sex Education.

Il film segue le vicende di James (Asa Butterfield) e Hayley (Cora Kirk, Newcomer) che finiscono per vivere l'uno il Natale nella famiglia dell'altra: dopo essersi salutati in una stazione ferroviaria di Londra, entrambi prendono la stessa folle decisione di cambiare treno e sorprendersi a vicenda. Completamente ignari di essersi scambiati i Natali, Hayley si ritrova in una enorme villa in un piccolo villaggio nella campagna di Gloucester dove il Natale non esiste, mentre James si dirige a nord in una piccola casa bifamiliare nel Macclesfield ed entra nel caldo e caotico pandemonio che solo una grande famiglia può generare nel periodo natalizio. Quando l'intero Paese è ricoperto dalla più grande nevicata mai registrata, i nostri sfortunati amanti si ritrovano intrappolati: le tradizioni natalizie vengono capovolte, i segreti vengono rivelati e le verità familiari raccontate con conseguenze esilaranti. La coppia si renderà conto che sono tante le cose che non sanno l'uno dell'altra.

Il film è diretto da Jim O'Hanlon (Catastrophe, Trying) con un cast stellare di talenti britannici, tra cui Alex Jennings (The Crown), Harriet Walter (Killing Eve), Daniel Mays (Fisherman's Friends), David Bradley (Harry Potter), Angela Griffin (White Lines), Natalie Gumede (Titans), Lucien Laviscount (Emily in Paris) e Ram John Holder (Desmond's). Your Christmas or Mine? uscirà su Prime Video dal 2 dicembre, in esclusiva per tutti gli abbonati alla piattaforma di streaming on demand.

Per altre novità in arrivo su Prime Video, scoprite la serie tv spinoff di John Wick The Continental, che arriverà nel 2023 come esclusiva della piattaforma di streaming di Amazon.