Young Woman and the Sea, Daisy Ridley è una campionessa di nuoto nel biopic di Disney+

L'attrice di Star Wars Daisy Ridley è al lavoro su un nuovo progetto, il biopic di Disney+ dedicato alla campionessa olimpica di nuoto Gertrude “Trudy” Ederle, e oggi ci arrivano delle prime foto dal dietro le quinte del set.

Si parlava già dal 2015 del film Young Woman and and the Sea (tuttavia all'epoca la pellicola era prodotta da Paramount e avrebbe dovuto vedere l'attrice di Pam & Tommy Lily James come protagonista), ma solo adesso, dopo diversi anni e un cambio di studi cinematografici, nonché della star principale, possiamo davvero discuterne.

Questo perché le riprese di la pellicola, che nel cast vede anche Christopher Eccleston e Stephen Graham, sono attualmente in corso, come mostrano anche queste foto dal dietro le quinte del set che la stessa Daisy Ridley ha postato su Instagram.

"Sorelle! BTS da Young Woman and the Sea" scrive l'attrice nella caption del post, al quale ha allegato una foto (letteralmente) in costume in cui la vediamo assieme alla co-star Tilda Cobham-Hervey, e un video della piscina in cui stanno girando.

Young Womand and the Sea, ispirato dall'omonimo libro di Glenn Stout, riunirà il team creativo produttivo di Pirati dei Caraibi: La Vendetta di Salazar, in quanto troveremo Joachim Rønning alla regia, Jeff Nathanson alla sceneggiatura e Jerry Bruckheimer tra i produttori.