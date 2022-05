Young Woman And The Sea: Christopher Eccleston si unisce a Daisy Ridley

Christopher Eccleston (The Leftovers) ha firmato per recitare al fianco di Daisy Ridley, che è da poco tornata sui social, Tilda Cobham-Hervey e Stephen Graham in "Young Woman and the Sea", nuovo film attualmente in produzione in uscita su Disney+, che sarà diretto da Joachim Rønning (Kon-Tiki ).

Il film, tratto dal libro di Glenn Stout, racconterà l'audace viaggio di Gertrude "Trudy" Ederle (Ridley), che nel 1926 divenne la prima donna in assoluto ad attraversare a nuoto la Manica. Figlia di un macellaio tedesco di Manhattan, Ederle era una nuotatrice competitiva che vinse l'oro alle Olimpiadi del 1924. Ha tentato di attraversare la Manica dopo aver nuotato per la prima volta per 22 miglia da Battery Park a New York a Sandy Hook, NJ, stabilendo un record rimasto imbattuto per 81 anni. Jeff Nathanson adatterà la sceneggiatura della pellicola, che sarà prodotta da Jerry Bruckheimer e Chad Oman.

Christopher Eccleston, che ha da poco parlato di Doctor Who in cui ha interpretato il nono dottore, ha preso parte a diversi film tra cui Legend, Dead in a Week Or Your Money Back, Where Hands Touch, Thor: The Dark World, Amelia, G.I. Joe: The Rise of Cobra, 28 Days Later…, The Others, Gone in 60 Seconds, eXistenZ, Elizabeth e Shallow Grave. Per quanto riguarda gli show televisi, l'attore ha recitato in Come Home della BBC, per il quale è stato nominato per un Emmy internazionale per la migliore interpretazione di un attore, e in The A Word (BBC), The Leftovers (HBO), Doctor Who (BBC America), Blackout (BBC ), The Shadow Line (Audience Network), Accused (BBC) e Safe House (ITV).