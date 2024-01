Young Sinner: il nuovo thriller erotico di Paul Verhoeven è scritto dall'autore di Robocop

Young Sinner sarà il sequel spirituale di Basic Instinct, un nuovo thriller erotico che il regista di culto Paul Verhoeven tornerà a girare negli Stati Uniti 30 anni dopo il capolavoro con Sharon Stone, e in queste ore sono emersi nuovi entusiasmanti dettagli sul progetto.

Il regista 85enne, che viene dall'ottimo Benedetta, sorta di remake-omaggio di I Diavoli di Ken Russell, ha infatti confermato che le riprese di Young Sinner inizieranno nel 2024, con la sceneggiatura che è stata scritta da Edward Neumeier, mitico autore della sceneggiatura di RoboCop: “Sto lavorando con Ed Neumeier, che ha scritto RoboCop. Si potrebbe definire Young Sinner come un thriller politico, se vogliamo, e la storia sarà ambientata a Washington", ha dichiarato Verhoeven a proposito del progetto. “Negli ultimi due anni ho lavorato in Francia perché non riuscivo a trovare qualcosa di interessante da fare negli Stati Uniti. Ma Ed mi ha proposto questa storia che mi ha molto ispirato. Abbiamo lavorato alla sceneggiatura per circa due anni. Penso che le riprese dureranno al massimo due mesi”.

Verhoeven ha anche paragonato Young Sinner al suo thriller del 2006 Black Book, ma “più esplosivo e con una mentalità più aperta per un vasto pubblico”, aggiungendo che il personaggio principale è una donna evangelica. Secondo la trama, Young Sinner è un thriller politico ambientato a Washington, D.C. e ha per protagonista la giovane collaboratrice di un potente senatore, che viene trascinata in una rete di intrighi e pericoli internazionali...il tutto, ovviamente, in mezzo a notevoli dosi di sesso.

