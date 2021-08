Young Avengers: trapela in rete il video di un provino per Tommy Maximoff, ma sarà vero?

Mentre restiamo in attesa di conferme sul vociferato progetto degli Young Avengers a cui starebbero lavorando i Marvel Studios, nei giorni scorsi ha iniziato a circolare in rete il video di un presunto provino per il ruolo Tommy Maximoff.

Tommy e il gemello Billy, rispettivamente Speed e Wiccan nei fumetti Marvel, sono tra i principali indiziati come membri della controparte live-action dei Giovani Vendicatori insieme a Kate Bishop, Kamala Khan/Ms. Marvel, Riri Williams/Ironhearth e la figlia di Ant-Man, Cassie Lang, e ora questo filmato sembrerebbe confermare che lo studio è alla ricerca di una versione adolescente del personaggio introdotto in WandaVision.

Nel video, il giovane attore Julien Debaker si confronta con un misterioso interlocutore che poi si rivela essere proprio il fratello Billy, al quale chiede aiuto per qualcosa che "riguarda nostra mamma", che a questo punto potrebbe essere Wanda. Al momento non sappiamo se il filmato sia stato effettivamente realizzato per un titolo dei Marvel Studios, ma ricordiamo che era accaduta una cosa del genere anche per America Chavez in Doctor Strange 2, personaggio che poi è stato confermato ufficialmente nel film di Sam Raimi.

Voi cosa ne pensate? Credete che i Marvel Studios stiano davvero preparando un film o una serie sugli Young Avengers? Fatecelo sapere nei commenti!