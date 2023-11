Gli Young Avengers avranno una serie TV dopo The Marvels? Le previsioni sull'MCU

The Marvels influenzerà inevitabilmente il futuro dell'MCU: tra scambio di corpi e poteri condivisi, arriviamo al finale del sequel di Captain Marvel con una serie di indizi che virano proprio sugli Young Avengers: un piccolo passo avanti su uno dei prodotti più richiesti dal fandom è stato dunque fatto?

Al momento abbiamo troppi pochi elementi a disposizione per capire la direzione dei Marvel Studios che potrebbe dedicare sia un film che una serie TV agli Young Avengers ma gli ultimi leak Marvel indicano già il 2024 come data di sviluppo per un progetto sugli Young Avengers. E proprio un prodotto televisivo potrebbe rappresentare la scelta vincente per trattare i giovani eroi.

Gli Young Avengers, come suggerisce il nome, sono giovanissimi eroi che appaiono per la prima volta in #1 Young Avengers: la squadra, creata da Allan Heinberg e Jim Cheung, era composta inizialmente dai fan dei Vendicatori che comunque vantavano già abilità incredibili e che man mano, dunque, scelsero dei nomi associati ai supereroi il cui punto di forza era più simile al loro. Nei fumetti, la squadra è composta da Kate Bishop, Hulkling, Wiccan, Kid Loki, America Chavez, Marvel Boy, Prodigy, Patriot e Cassandra Lang mentre nell'MCU abbiamo ne abbiamo già incontrati parecchi (e meriterebbero di essere maggiormente approfonditi).

Adesso la scena post-credit di The Marvels non fa altro che suggerire che anche gli Young Avengers avranno il loro momento di gloria e questo potrebbe avvenire proprio con una serie TV. Essendo tanto giovani, un prodotto a puntate potrebbe raccontare con più facilità la crescita dei personaggi e il rapporto che li lega. Senza dimenticare che ognuno degli Young Avengers ha un passato complicato alle spalle che deve essere raccontato: troppa carne al fuoco per un film, ma decisamente più godibile in una serie TV.