Young Avengers, Kathryn Newton rompe il silenzio sul finale di The Marvels

Gli Young Avengers sono sempre più una realtà nel contesto del Marvel Cinematic Universe, e in una nuova intervista promozionale l'attrice Kathryn Newton ha rotto il silenzio sulla famosa scena finale di The Marvels.

Parlando ai microfoni di The Hollywood Reporter l'attrice, nuova interprete di Cassie Lang, figlia di Ant-Man, nel Marvel Cinematic Universe a partire dal film Ant-Man & The Wasp: Quantumania del 2023, ha commentato la scena finale di The Marvels nella quale Ms Marvel propone a Kate Bishop di formare un team di giovani supereroi e reclutare anche 'la figlia di Ant-Man', dichiarando di aver visto il film e di essere molto entusiasta all'idea di incontrarsi con le colleghe supereroine Iman Vellani e Hailee Steinfeld.

"Ho sentito parlare degli Young Avengers grazie agli uccellini del Regno Quantico" ha scherzato Kathryn Newton. "Ovviamente la speranza è che questo team possa prendere vita nell'universo Marvel, ci spero davvero molto, e spero ovviamente di far parte della squadra. Sono cresciuta guardando i film della Marvel, i film di Iron Man, e il mio desiderio è di quello di crescere insieme a Cassie Lang d'ora in avanti. Quindi, se avessi l'opportunità di continuare la storia, allora sarebbe fantastico far parte di una generazione di eroi e attori che sono cresciuti guardando i film MCU. Coglierei al volo l'opportunità di lavorare di nuovo con i Marvel Studios."

The Marvels sarà disponibile sulla piattaforma di streaming on demand Disney+ a febbraio.