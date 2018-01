You Were Never Really Here: nuovo trailer e poster per il film con Joaquin Phoenix

Film4 ha diffuso online il nuovo trailer britannico di, l'ultimo film di) con protagonista assoluto un intenso

I diritti di distribuzione americana del film sono stati acquisiti da Amazon. La data d’uscita nelle sale statunitensi è stata fissata per il 6 aprile 2018.

Basato sul romanzo di Jonathan Ames, il film segue le vicende di Joe, ex-militare ed ex-agente dell’FBI, a cui viene affidato il compito di salvare la piccola Nina, figlia adolescente di un importante politico tenuta prigioniera in un bordello di New York. La missione non sarà affatto semplice e il sangue inizierà a scorrere in mezzo al cammino di Joe.

La pellicola ha conquistato ben due riconoscimenti a Cannes: uno per la miglior interpretazione maschile, andato a Phoenix, e un altro per la miglior sceneggiatura alla stessa Ramsey a pari merito con The Killing Of A Sacred Deer di Yorgos Lanthimos. Il film, che non ha ancora nessuna data d’uscita ufficiale, si avvale delle musiche di Jonny Greenwood, chitarrista dei Radiohead, già al lavoro sul precedente film della regista britannica.

In calce alla notizia potete visualizzare anche il poster ufficiale della pellicola. Rivedremo Phoenix prossimamente nel film dedicato a Maria Maddalena (con Rooney Mara) e nel nuovo film di Gus Van Sant, Don’t Worry.