You Should Have Left: Amanda Seyfried nel cast del thriller sovrannaturale di Jason Blum

Variety riporta che Amanda Seyfried è entrata a far parte del nuovo film prodotto dalla Blumhouse di Jason Blum, l'horror sovrannaturale You Should Have Left.

Basato sull'omonimo romanzo del 2017 scritto dall'autore austro-tedesco Daniel Kehlmann, il film racconta la storia di uno sceneggiatore impegnato a realizzare il copione del sequel del suo ultimo film, che è stato un successo internazionale. Il protagonista vive in una dimora isolata sulle Alpi insieme alla moglie e al loro unico figlio, di sei anni.

Durante la stesura dello script, lo sceneggiatore inizierà a perdere i sensi a causa di eventi tanti inspiegabili quanto inquietanti.

You Should Have Left sarà scritto e diretto da David Koepp (storico sceneggiatore di Jurassic Park, Omicidio in Diretta, Carlito's Way, Spider-Man di Sam Raimi e Secret Window) e prodotto dalla Blumhouse Productions, la casa di produzione di Jason Blum artefice di alcuni fra i migliori horror degli ultimi anni (Paranormal Activity, Insidious, La Notte del Giudizio, The Green Inferno e Scappa - Get Out). L'inizio delle riprese è in programma entro la fine dell'anno.

Il protagonista sarà interpretato da Kevin Bacon, che segnalò il romanzo a Koepp all'inizio del 2018, per poi opzionarne i diritti insieme alla Blumhouse. Bacon e Koepp hanno già collaborato in passato al thriller soprannaturale del 1999 Echi Mortali, che ottenne un buon successo vincendo il premio per il miglior film al Festival del cinema fantastico di Gérardmer.