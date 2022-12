You People: arriva il teaser trailer del nuovo film con Jonah Hill ed Eddie Murphy!

E' stato pubblicato il trailer di You People, nuovo film Netflix con protagonisti Jonah Hill ed Eddie Murphy che propone un "Indovina chi viene a cena?" in salsa contemporanea con un curioso scambio di ruoli in cui, per la prima volta, ad essere un estraneo è un personaggio bianco.

Jonah Hill veste i panni di un giovane americano caucasico che cerca di trovare il feeling necessario con i genitori della sua ragazza (e futura moglie) per riuscire a farsi accettare come parte della famiglia. Quello che viene proposto è uno schema narrativo visto molte volte nel corso della storia del cinema ma che, per la prima volta, vediamo a parti invertite. Già nel trailer si respira chiaramente l'atmosfera comica dell'intero film che punta tutto su Eddie Murphy e Jonah Hill due pezzi da novanta della risata al cinema.

Jonah Hill nonostante l'annuncio di una pausa dai riflettori, torna a recitare e a far divertire milioni di persone in giro per il mondo. L'attore ha scritto la sceneggiatura del film insieme alla regista Kenya Barry che guiderà un cast comico di altissimo livello in questa pellicola che cercherà in tutti modi, a quanto pare, di prendere in giro le discriminazioni e scardinare tutti i luoghi comuni e le convinzioni del pubblico.

Nonostante il film in arrivo su Netflix, Eddie Murphy ha firmato un contratto con Amazon che lo vedrebbe vincolato ad i suoi prossimi 3 film con la casa di produzione. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!