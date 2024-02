You'll never find me, scoprite il nuovo fenomeno horror con 100% su Rotten Tomatoes

C'è un film horror su Rotten Tomatoes con il 100% delle recensioni positive. S'intitola You'll Never Find Me ed è stato presentato al TriBeca Film Festival 2023. Il film sta ottenendo ottimi riscontri tra chi ha già avuto modo di vederlo e presto sbarcherà anche in streaming negli Stati Uniti, in attesa di vederlo in Italia.

You'll Never Find Me sembra essere un'esperienza piuttosto raccapricciante e racconta la storia di una donna che cerca riparo da una tempesta insieme ad un uomo che vive isolato in un campeggio caravan. Man mano che le condizioni esterne peggiorano, entrambi iniziano a sentirsi in pericolo ma non è chiaro chi dei due dovrebbe essere più spaventato dell'altro.

Su RogerEbert.com si legge che il film ha 'la sensibilità di un racconto breve di Edgar Allan Poe, il racconto di un colpo alla porta in una notte tempestosa e come tutto si dipana da lì. O forse no? Con il cambiamento di realtà e sospetti nel corso della sua relativamente breve durata, il film è un piccolo capolavoro indie che spero trovi pubblico al di fuori del TriBeca'. Su Everyeye trovate 5 film horror poco conosciuti.



Nel cast di You'll Nevere Find Me ci sono Brendan Rock nel ruolo di Patrick e Jordan Cowan nei panni della ragazza co-protagonista.

Il genere horror negli ultimi tempi sta ritrovando nuova linfa grazie a film come Talk to Me e Midsommar e ora anche You'll Never Find Me potrebbe inserirsi tra i migliori titoli degli ultimi anni.



