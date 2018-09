You Are My Friend: Tom Hanks è Mister Rogers nella prima immagine ufficiale

Sony Pictures ha diffuso in rete la prima immagine ufficiale di Tom Hanks nei panni di Fred Rogers nel biopic You Are My Friend, la cui uscita è prevista per la fine del 2019.

Marielle Heller sarà alla regia del film, che si baserà su una sceneggiatura scritta da Micah Fitzerman-Blue e Noah Harpster (Transparent, Amabili Resti). Marc Turtletaub e Peter Saraf di Big Beach produrranno la pellicola, insieme a Youree Henley (L'inganno, 20th Century Women). Leah Holzer di Big Beach sarà produttore esecutivo, insieme a Fitzerman-Blue e Harpster. Il progetto nasce dal racconto di una storia vera, You Are My Friend, sviluppato da Fitzerman-Blue e Harpster, apparso per la prima volta nella Black List nel 2013.

You Are My Friend si ispira all'amicizia tra Fred Rogers e il giornalista pluripremiato Tom Junod. Un cinico giornalista accetta malvolentieri l'incarico di scrivere un pezzo di sull'iconico personaggio e finisce con il cambiare completamente il suo punto di vista sulla vita. Junod avrà il volto del fresco vincitore del premio Emmy Matthew Rhys (The Americans).

La regista Marielle Heller aveva dichiarato all’epoca dell’annuncio del film: “Sono entusiasta di lavorare a You Are My Friend. Il copione mi ha sconvolto con il suo messaggio di gentilezza e la sua esplorazione dello spirito umano. Come madre, sono estremamente ispirata dagli insegnamenti di Fred Rogers e come essere umano, sono davvero colpita dal lavoro che ha fatto nella sua vita. Non vedo l'ora di portare la sua storia all'attenzione del pubblico e di far parte di un gruppo di persone così intelligenti e premurose, tutte unite per realizzare questo film, che mi sembra davvero un antidoto alla nostra cultura, attualmente davvero molto compromessa”.

Il tono della pellicola è stato paragonato a quello di Saving Mr. Banks, il biopic su Walt Disney sempre con Hanks protagonista.

Rhys, che è reduce dalla conclusione dell’acclamata serie The Americans (plurinominata agli ultimi Emmy) ed è apparso anche in The Post di Steven Spielberg, interpreterà Tom Junod, il giornalista pluri-premiato, la cui amicizia con Rogers ha ispirato il film.

You Are My Friend approderà nelle sale americane il 18 ottobre 2019, giusto in tempo per la stagione degli Oscar.