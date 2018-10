You Are My Friend, muore un membro della crew sul set del film con Tom Hanks

Brutto incidente sul set di Mount Libanon di You Are My Friend di Marielle Heller, biopic dedicato a Mr. Rogers, qui interpretato da Tom Hanks. A quanto pare, infatti, durante le riprese avrebbe perso la vita un sound mixer, almeno secondo quanto riportato dall'Associated Press.

Stando alla fonte, l'uomo di 65 anni è precipitato da un balcone mentre si prendeva una pausa dalle riprese, che attualmente si stanno appunto svolgendo a Mount Libaon, in Pennsylvania. L'uomo è stato immediatamente trasportato nell'ospedale più vicino, versando in condizioni critiche, ma purtroppo a nulla è servito l'intervento dei medici.



Le autorità hanno identificato l'uomo come James M. Emswiller, di Pittsburgh. A quanto apre avrebbe avuto un malore improvviso, cadendo oltre il muro di mattoni di un balcone del condominio dove si stavano svolgendo le riprese, che sono stato giustamente interrotte.



Emswiller era comunque un veterano del settore: aveva lavorato al sound mixing di Bessie per la HBO, vincendo anche un Primetime Emmy Award, oltre ad aver contribuito anche al suono di Avengers o Jack Reacher.



Deadline riportata che la Sony Pictures non ha accettato immediatamente un commento una volta contattata dalla testata. Purtroppo non è la prima volta che un membro del cast o della crew di un film muore durante le riprese di un progetto.