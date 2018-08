You Are My Friend: Chris Cooper entra nel cast del film con Tom Hanks

Variety ha riportato che Chris Cooper si unirà al cast del biopic sull'amato Fred Rogers You Are My Friend, che vanta Tom Hank e Matthew Rhys nei ruoli dei protagonisti.

Il film racconta la storia vera dell'amicizia che è sbocciata tra l'amato Fred Rogers, interpretato da Tom Hanks, e il cinico giornalista Tom Junod, che avrà il volto di Matthew Rhys. Stando a Variety, Cooper interpreterà il padre di Junod.

You Are My Friend vedrà il cinico giornalista accettare accondiscendente l'incarico di scrivere un pezzo sull'amata icona. L'incontro con Mr. Banks gli cambierà per sempre la vita.

Tom Hanks ha già interpretato il mitico presentatore televisivo Fred Rogers nel 2013, in Saving Mr. Banks di John Lee Hancock. La sceneggiatura di You Are My Friend è stata scritta da Micah Fitzerman-Blue e Noah Harpster (Transparent, Beautiful Ruins). Marc Turtletaub e Peter Saraf di Big Beach produrranno insieme a Youree Henley (L'Inganno, 20th Century Woman). Leah Holzer di Big Beach sarà produttore esecutivo, insieme a Fitzerman-Blue e Harpster. Il progetto è nato da una storia vera sviluppata da Fitzerman-Blue e Harpster, e una sceneggiatura è apparsa per la prima volta nella Black List nel 2013.

Chris Cooper (The Town, La Legge della Notte) apparirà nel prossimo progetto di Broadway Light On Broken Glass, con Patricia Clarkson. You Are My Friend uscirà nelle sale il 18 ottobre 2019, giusto in tempo per la stagione degli Oscar.