Yorgos Lanthimos, il regista de La favorita ha trovato lo sceneggiatore del suo nuovo film

Il regista de La favorita, Yorgos Lanthimos, dirigerà l'adattamento del western gotico The Hawkline Monster, prodotto da New Regency, e ora è stato scelto lo sceneggiatore che si occuperà dello script. Si tratta di Tony McNamara, che ha già lavorato con Lanthimos proprio in La favorita, l'ultimo grande successo del regista greco.

The Hawkline Monster, scritto da Richard Brautigan e pubblicato nel 1974, racconta la storia di due improbabili killer che vengono assunti da una ragazzina di 15 anni, di nome Magic Child, per uccidere un mostro che vive nelle grotte di ghiaccio sotto il seminterrato di una casa abitata da una giovane donna di nome Miss Hawkline. Ma la storia nasconde molto di più di quanto sembri.



Da diversi decenni si tenta di produrre un film tratto dal romanzo. Hal Ashby tentò di adattarlo, coinvolgendo artisti del calibro di Jack Nicholson, Harry Dean Stanton, Jeff Bridges e Dustin Hoffman, ma dopo aver respinto la prima sceneggiatura di Brautigan, l'autore si rifiutò di proporne una seconda e il progetto sfumò.

Un secondo tentativo prevedeva Tim Burton alla regia, con Clint Eastwood e Jack Nicholson nel cast ma tutto finì presto nel dimenticatoio.

Dopo aver acquisito i diritti del romanzo a giugno, New Regency ha deciso di concretizzare il progetto di un film.

