Yorgos Lanthimos, l'attacco a Hollywood: 'Siamo troppo pudichi sul sesso'

Il trionfo all'Ottantesima edizione del Festival del Cinema di Venezia di Yorgos Lanthimos e del suo ultimo capolavoro "Povere creature!" ha rappresentato il culmine della già importante e premiata carriera del regista, consolidandone il sodalizio con l'attrice Emma Stone, sua vera e propria musa.

Le premesse erano evidenti: il tripudio di applausi per Povere Creature! a Venezia si è configurato come l'anticipazione del successo e del plauso globale che la pellicola, la cui uscita in Italia è prevista per il 25 gennaio 2024, sta riscuotendo.

Basato sull'omonimo romanzo di Alasdair Gray del 1992, Poor Things si configura come una grottesca narrazione femminista del personaggio di Frankenstein, nato dalla penna di Mary Shelley e protagonista di innumerevoli trasposizioni cinematografiche. In questo caso, ad essere riportata in vita è Bella Baxter, una donna morta annegata per sfuggire alle angherie del marito. La sua seconda vita sarà all'insegna della scoperta dell'indipendenza, dell'autodeterminazione e della libertà sessuale, in un itinerario di emancipazione coraggioso, sui generis e, certamente, di forte impatto visivo ed emotivo.

Dunque, le premesse ci consentono di cogliere la centralità, all'interno degli sviluppi della trama, riservata alle scene di natura erotica, tanto chiacchierate negli ultimi mesi. Il sesso, da molti, viene ancora considerato un vero e proprio tabù cinematografico, ma il regista Lanthimos non condivide affatto questa arretrata concezione: "Per me, questo aspetto non è mai stato un problema", ha dichiarato per il New York Times. “Non ho mai capito il pudore che circonda questo argomento. Mi fa sempre impazzire il modo in cui le persone siano permissive e tolleranti riguardo la violenza e il modo in cui permettono ai minori di sperimentarla in qualsiasi modo, mentre poi siamo così pudichi riguardo alla sessualità.

D'altronde, la dimensione erotica è parte integrante dell'opera letteraria di base: “In primis, la libertà su tutto era una parte intrinseca del romanzo stesso, compresa la sessualità. In secondo luogo, per me era molto importante non fare un film che fosse pudico perché avrebbe tradito completamente lo spirito del personaggio principale. Dovevamo essere fiduciosi e, ancora una volta, come il personaggio, non provare vergogna".

D'accordo con Emma Stone, dunque, il regista ha ben studiato nei minimi dettagli la realizzazione di tali sequenze, in grado di elevare la sua opera ad un livello di iconicità non indifferente, consacrandola come uno dei film più espliciti, diretti ed al tempo stesso potenti degli ultimi anni, capace di dipingere con colori cinematografici il tema, più che attuale, del Women's Empowerment.



La strada per l'Oscar di Povere Creature! sembra essere spianata ma la domanda, a questo punto, sorge spontanea: il cinema italiano troverà la volontà, la forza e il coraggio di realizzare pellicole con protagonista l'essenza della figura femminile in chiave totalizzante, dunque per certi versi rivoluzionaria e, di fatto, lontana da concezioni e visioni, anche indirettamente, maschiliste e patriarcali? La scintilla potrebbe essere scattata con C'è ancora domani di Paola Cortellesi, ma la strada da percorrere resta, ancora, smisurata. Ai posteri, dunque, l'ardua sentenza.