No, purtroppo Yondu non tornerà in Guardiani della Galassia Vol. 3

Durante un incontro virtuale con i suoi fan sui social network, lo sceneggiatore e regista James Gunn ha discusso dei suoi attesissimi nuovi film in arrivo, vale a dire The Suicide Squad per DC Films e Guardiani della Galassia 3 per Marvel Studios.

Il regista, rispondendo ad una precisa domanda, ha confermato che il personaggio di Michael Rooker, Yondu, non tornerà nel terzo capitolo della space opera.

Gunn ha risposto ribadendo che non c'è alcuna possibilità, dato che "se un personaggio muore in un mio film, allora resterà morto. Credo che la posta in gioco sia importante."

L'amicizia tra Gunn e Rooker è stata ben documentata, con il regista che in precedenza aveva affermato di non essere nemmeno sicuro di voler fare un altro film della saga dei Guardiani senza la sua partecipazione: "Michael Rooker, nonostante tutte le cazzate che gli do da fare, è uno dei miei amici più cari al mondo e l'ultima cosa che volevo fare era girare un film senza di lui", disse Gunn durante una celebre live Q&A su Facebook nel 2017. "Quasi non ho fatto Guardians of the Galaxy Vol. 3 perché non c'era Michael Rooker e non riuscivo a capire come fare il film senza di lui. Significa molto per me e gli voglio un gran bene."

Guardiani della Galassia Vol. 3 non ha ancora una data di rilascio ufficiale. I prossimi progetti dei Marvel Studios, tra cinema e Dismey+, sono Black Widow, The Falcon e The Winter Soldier, The Eternals, Shang-Chi & The Legend of the Ten Rings, WandaVision, Loki, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Spider-Man 3, What If ...?, Hawkeye, Thor: Love and Thunder e Black Panther 2. Inoltre, Blade, Ms. Marvel, Moon Knight, Deadpool 3, Ant-Man 3 e She-Hulk sono stati annunciati, ma come Guardiani 3 non hanno ancora una data di uscita.

