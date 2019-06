Yon-Rogg fa visita all'Intelligenza Suprema nella scena eliminata di Captain Marvel

Con un 1 miliardo e 127 milioni di dollari incassati in tutto il mondo, Captain Marvel di Anna Boden e Ryan Fleck è diventato il secondo miglior incasso dell'anno e il migliore per un cinecomic con protagonista una donna, e con l'uscita della versione home video del film arrivano adesso due scene eliminate.

In America è in realtà già disponibile, mentre in Italia uscirà nelle sugli scaffali dei negozi il prossimo 26 giugno, ma la Disney ha deciso di diffondere online via canali ufficiali due scene eliminate del film, tagliate quindi dal cut finale.



In una, quella più succosa, vediamo il Comandante Yon-Rogg (Jude Law) fare visita all'Intelligenza Suprema (Annette Bening), giurando al capo delle forze Kree di dare la caccia e catturare Vers (Brie Larson). Nel film ci viene detto esplicitamente che l'Intelligenza Suprema assume la forma della persone che più si ammira, e a quanto pare nel caso di Rogg è proprio se stesso, solo con i capelli Grigi.



Nella seconda clip vediamo invece personaggi come Att-las, Minerva e Korath avere più spazio sul grande schermo, visto che si tratta di un prolungamento della sequenza dove li vediamo partire per la loro missione. Il filmato era già stato diffuso tempo fa in bassa risoluzione, ma ora potete vederlo in ottima qualità.