Da Yoda al maestro Miyiagi: 5 mentori che hanno fatto la storia del cinema

Quali sono i mentori più tosti della storia del cinema? Questa è la domanda che ci siamo posti nell'ultimo video di Everyeye Plus, in cui abbiamo provato ad analizzare alcune delle figure paterne e spirituali che hanno segnato la storia del cinema.

Dall'universo di Star Wars a Karate Kid, passando per Matrix, Rocky ed Harry Potter, abbiamo raccolto 5 figure iconiche che sono stata perfettamente in grado di incarnare il loro specifico ruolo. Quei personaggi che quando appaiano sullo schermo trasmettono tranquillità anche agli stessi spettatori, consci che al loro fianco nulla potrà andare per il verso sbagliato.

Dunque, vi lasciamo senza ulteriori indugi al video presente sul nostro canale YouTube dedicato al mondo dei film, delle serie TV e degli anime: per scoprirli tutti i mentori che abbiamo selezionato non vi resta che visionare il filmato all'interno della pagina o direttamente su Everyeye Plus.

Siete d'accordo con le nostre scelte? Quali sono le figure guida che più vi hanno colpito sul grande schermo? Fatecelo sapere nei commenti! Intanto, vi ricordiamo che è in arrivo il documentario More Than Miyagi: The Pat Morita Story.