Yeti, scoprite il nuovo survival horror in arrivo per Sony Pictures

Sony Pictures si è aggiudicata la sceneggiatura di Peter Gaffney "Yeti”. La storia “ruota attorno a un padre e a sua figlia che si trovano a combattere per la sopravvivenza contro una bestia preistorica liberata dalla sua prigione ghiacciata da una valanga.

La creatura, perfettamente mimetizzata nel paesaggio innevato, rappresenta una minaccia inesorabile per la loro esistenza.” Yeti segna un altro successo per Gaffney, che ha già fatto scalpore con la vendita del suo script horror "Don't Go Into The Water" alla Universal.

Jon Silk produrrà il film, sfruttando il suo accordo di first-look con Picturestart. Le sue produzioni recenti includono "The Black Demon" e "Nightride". L'acquisizione di "Yeti" sottolinea la collaborazione in corso tra Sony Pictures e Picturestart.

L'accordo per "Yeti" è stato facilitato da Verve, che rappresenta Gaffney e ha gestito anche l'asta. Questa vendita a Sony segna la seconda transazione significativa dell'agenzia in una settimana. Oltre alla rappresentanza di Verve, la carriera di Gaffney è supportata dal manager Adam Rodin e dall'avvocato Rob Goldman, che fanno di "Yeti" un progetto molto atteso nel panorama cinematografico che ripercorrerà la storia della misteriosa creatura leggendaria delle nevi.

