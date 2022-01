Yesterday, i fan di Ana de Armas fanno causa alla Universal: i dettagli

Yesterday è stato pubblicato da Universal Pictures circa due anni fa, la commedia con protagonista Himesh Patel e la musica dei Beatles ha riscosso un buon successo tuttavia alcuni fan di Ana de Armas hanno intentato una causa contro lo studio cinematografico.

Secondo The Hollywood Reporter, Conor Woulfe del Maryland e Peter Michael Rosza hanno intentato una causa collettiva da 5 milioni di dollari sostenendo di aver noleggiato Yesterday dopo aver visto il trailer e aver notato che l'attrice Ana de Armas era presente e si presumeva che avesse un ruolo importante nel film, solo per scoprire che le sue scene sono state tagliate dalla versione finale.



Nella denuncia si legge: "Incapace di fare affidamento sulla fama degli attori che interpretano Jack Malik o Ellie per massimizzare la vendita e il noleggio di biglietti, l'imputato ha di conseguenza utilizzato la fama, lo splendore e la brillantezza della signora De Armas per promuovere il film includendo le sue scene nei trailer del film. Nonostante l’imputato abbia incluso le scene con Ana De Armas nei trailer pubblicitari della pellicola con lo scopo di promuovere il film e rendere più allettanti le vendite e i noleggi, la signora De Armas non è e non è mai stata presente nella versione del film resa pubblica."



Lo sceneggiatore Richard Curtis ha precedentemente confermato che il personaggio di de Armas era stato impostato per essere una parte importante della trama del film, costituendo una parte del triangolo amoroso. "È stato un taglio molto traumatico, perché lei è stata brillante", ha rivelato Curtis a Cinema Blend. "E questo si è rivelato essere il problema...penso che al pubblico piaccia la storia su Ellie e Jack, e funziona bene. Non voglio descriverlo troppo, ma Ana De Armas doveva essere il fattore di complicazione quando Jack è arrivato a Los Angeles per la prima volta. Ma abbiamo dovuto tagliare le sue scene per il bene dell'insieme.”



Secondo Paul McCartney Yesterday era una pessima idea, ma il film ha incassato 154 milioni di dollari con budget stimato fra i 26 e i 41 milioni. In attesa di ulteriori aggiornamenti sulla vicenda vi lasciamo con la nostra recensione di Yesterday.