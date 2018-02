Yardie: ecco il trailer del thriller diretto da Idris Elba

Studio Canal UK ha rilasciato il primo trailer del thriller, che segna l'esordio alla regia dell'attore Idris Elba (Thor, Star Trek Beyond, The Dark Tower). Guardate pure il video nel player!

Ambientato negli anni '70 (Kingston) e negli anni '80 (Hackney), Yardie è un film incentrato sulla vita di un giovane uomo giamaicano di nome D (Aml Ameen), che non si è mai completamente ripreso dall'omicidio - avvenuto durante la sua infanzia - del fratello maggiore, Jerry Dread (Everaldo Creary). D cresce sotto l'ala di un Kingston Don, il produttore musicale di nome King Fox (Sheldon Shepherd).

Fox lo spedisce a Londra, dove rivede la sua amata di quando era ragazzo, Yvonne (Shantol Jackson), e sua figlia, che non vede da quando era piccola. Si incontra anche con un gruppo di tecnici del suono, chiamato High Noon. Ma prima che possa convincersi ad abbandonare la vita di criminale e seguire "la strada giusta", incontra l'uomo che ha sparato a suo fratello 10 anni prima, e intraprende una sanguinosa e ininterrotta caccia all'uomo per vendicarsi - una ricerca che lo porterà direttamente in conflitto con il malvagio gangster londinese Rico (Stephen Graham).

Diretto da Idris Elba, la sceneggiatura di Yardie è di Brock Norman Brock e Martin Stellman; la storia è tratta dal romanzo di Victor Headley.