Yakuza, Sega svilupperà un live-action tratto dal celebre videogioco

Dopo gli ottimi risultati ottenuti dal film di Sonic, Sega si prepara a portare sul grande schermo anche il suo secondo franchise di maggior successo. Secondo quanto riportato da Variety, la compagnia lavorerà con con 1212 Entertainment e Wild Sheep Content per sviluppare un live-action di Yakuza.

La pellicola sarà prodotta da Erik Barmack, Roberto Grande e Joshua Long, mentre lo studio è ancora alla ricerca degli sceneggiatori che si occuperanno dello script.

Conosciuta in Giappone come Ryu Ga Gotoku, la saga di Yakuza ha esordito nel 2005 con il primo capitolo incentrato sulla storia di Kazuma Kiryu, un uomo che viene rilasciato dopo aver passato 10 anni in prigione per l'omicidio del patriarca della sua famiglia. Condannato a morte dalla comunità Yakuza, Kazuma rimette piede nel mondo criminale per scoprire la verità su un misterioso furto che ha colpito il suo vecchio clan.

"Yakuza ci offre un nuovo terreno di gioco in cui ambientare storie avvincenti con personaggi complessi in un ambiente unico che il pubblico ha raramente visto prima" ha dichiarato un portavoce di 1212, casa di produzione cha recentemente collaborato con Guillermo Del Toro per l'horror Scary Stories to Tell in the Dark. "La saga di Kazuma Kiryu ha un fascino cinematografico integrato: un mix di azione cinetica e commedia, con trame convergenti e un avvincente viaggio verso la redenzione."

