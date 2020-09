Yakuza: il film sarà realizzato solo se di qualità, conferma Toshihiro Nagoshi

Nei giorni scorsi Sega ha annunciato lo sviluppo di un live-action di Yakuza in collaborazione con con 1212 Entertainment e Wild Sheep Content, e ora è arrivato un primo commento da parte di Toshihiro Nagoshi, ideatore e direttore generale della celebre saga videoludica.

Interrogato sull'argomento durante il Tokyo Game Show, lo sviluppatore ha raccontato come è nato il progetto: "Abbiamo ricevuto un'offerta dall'Occidente, e ora è in sviluppo a Hollywood un film su Yakuza. In un caso come questo, di solito c'è la parte che vuole ottenere la licenza dell'IP e la parte che la possiede, e si inizia a contrattare. Ma in questo caso sono stato sincero e ho chiarito da subito che se il contenuto non sarà all'altezza e io non sarò d'accordo, allora non se ne farà niente."

Per la gioia dei fan, Nagoshi ha poi ribadito che il film dovrà rispettare un certo standard qualitativo perché possa arrivare nelle sale. "Ho detto loro che il progetto andrà avanti solo se sarà davvero buono - ha aggiunto - Quindi è un accordo un po' diverso rispetto allo standard dei contratti su licenza. Non penso che un film di Yakuza debba essere fatto solo per il gusto di farlo, perciò accadrà solo se andrà tutto bene."

In attesa di novità sull'adattamento di Yakuza, vi ricordiamo che Sega è anche al lavoro su un sequel di Sonic the Hedgehog.