Yahyah Adbul-Mateen II condivide un video del suo allenamento per Matrix 4

Dopo essere stato elogiato per la sua interpretazione in Watchmen della HBO creata da Damon Lindelof, l'ottimo Yahyah Abdul-Mateen II visto anche in Aquaman nei panni di Black Mantha è pronto a tornare sul grande schermo sia nel reboot di Candyman prodotto da Jordan Peele, sia nell'attesissimo Matrix 4 di Lana Wachowski.

Finite già da qualche mese le riprese del progetto curato da Peele, così, l'interprete è passato al quarto capitolo della saga con protagonista Keanu Reeves nei panni di Neo, iniziando un durissimo allenamento che lo terrà impegnato almeno fino alla fine dell'Inverno, periodo in cui dovrebbero poi cominciare le riprese del film che vede nel cast anche Jonathan Groff, Carrie-Anne Moss nel ruolo di Trinity e Jada Pinkett Smith in quelli di Niobe.



Per mostrare il suo allenamento, così, Abdul-Mateen II ha condiviso via Instagram un video dove lo vediamo alle prese con un workout spezza braccia e schiena. Il fisico, comunque, lo ha sempre avuto, già per Aquaman e poi per Watchmen, ma qui si tratta di aumentare la massa e mantenere degli standard davvero elevati.



La trama di Matrix 4 è attualmente sconosciuta e non si hanno indicazioni in merito, anche se sappiamo che il film uscirà nelle sale americane il 21 maggio 2021.