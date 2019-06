Yahya Abdul-Mateen II vuole che Black Manta si unisca a The Suicide Squad

Se Jason Momoa vuole essere il nuovo Wolverine, a quanto pare Yahya Abdul-Mateen II desidera invece consolidare il suo rapporto con DC Films e dare più spazio al suo villain Black Manta.

Ospite al Celebrity Fan Fest di San Antonio, in Texas, l'attore ha infatti parlato del ruolo del suo personaggio, che come sappiamo ha esordito in Aquaman di James Wan.

"Black Manta tornerà e si porterà dietro una vendetta implacabile!", ha dichiarato l'attore, recentemente apprezzato anche nella quinta stagione di Black Mirror. La star ha aggiunto anche che il suo desiderio personale sarebbe quello di unirsi a The Suicide Squad e vedere il suo personaggio collaborare con Harley Quinn.

Inoltre, Abdul-Mateen II ha ammesso candidamente che non conosceva molto del suo personaggio al momento del casting, ma che si è divertito a fare delle ricerche tramite i fumetti DC. "Personaggi come Black Manta e Harley Quinn mi piacciono da morire", ha risposto l'attore quando gli è stato chiesto con chi gli piacerebbe che il suo personaggio collaborasse.

Voi cosa ne pensate di questa eventualità? Vi era piaciuto Black Manta in Aquaman? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti.

Per altri approfondimenti, vi rimandiamo ad un saggio su Aquaman di James Wan e su alcuni aggiornamenti per Aquaman 2.

Inoltre, vi ricordiamo che John Cena dovrebbe unirsi a The Suicide Squad.