Yahya Abdul-Mateen II soddisfatto del film su Aquaman di James Wan

interpreta Black Manta nel prossimo film DCEU,, e si è definito soddisfatto della parte di film che è riuscito a vedere. Diretto daè il primo film stand-alone sul personaggio interpretato da, il supereroe DC che dovrà affrontare i problemi familiari e politici del suo regno, Atlantide.

Dopo aver concluso la produzione nell'ottobre scorso, James Wan è stato impegnato nella post-produzione del film. Considerando la quantità di CGI necessaria per dar vita al mondo di Atlantide sul grande schermo, c'è ancora molto lavoro da fare prima che il montaggio finale sia pronto, ma ciò non significa che parte del film non sia pronta da mostrare al pubblico. La Warner Bros. pubblicherà probabilmente a fine mese il primo trailer del film, e sembra che almeno uno degli attori del film abbia già potuto vederlo.

Flickering Myth ha parlato con Yahya Abdul-Mateen II al SXSW, mentre era impegnato nel tour promozionale del suo ultimo film, Boundaries. L'attore è stato interpellato sul suo tanto atteso ruolo in Aquaman. Sebbene non potesse ancora divulgare alcun punto della trama, ha sottolineato la bellezza di ciò che ha potuto vedere:"Non posso dire molto su questo film. Ne ho visto un po' e sono molto contento di ciò che ho visto sinora. L'Australia era bellissima. Hanno una parola lì, dicono 'cruising' (andando in crociera), il che significa che è davvero molto confortevole e poco stressante, è semplicemente bellissima, un sacco di verde, spiagge e cose del genere".

Al momento i dettagli specifici sulla storia sono sotto stretta sorveglianza. Ciò che è noto però è che Aquaman si svolge dopo gli eventi di Justice League ma con accenni al passato, tra cui i genitori di Arthur, Queen Atlanna (Nicole Kidman) e Thomas Curry (Temuera Morrison) e su come è iniziata la loro storia d'amore, così come la storia del protagonista dall'infanzia, con Kaan Guldur e Otis Dhanji che interpretano le versioni più giovani del personaggio. Inoltre Arthur tenterà di creare un ponte tra gli abitanti in superficie e quelli di Atlantide, essendo figlio di entrambi i mondi.

Anche se il film sarà distribuito solo verso la fine dell'anno, sta già ricevendo elogi da parte di una manciata di spettatori che hanno visto un montaggio anticipato solo poche settimane fa. Le prime reazioni hanno elogiato l'azione di Aquaman e il suo equilibrio tra lo spettacolo e l'interazione tra i personaggi.

Nel periodo di tempo che sta trascorrendo tra Justice League e Aquaman, la Warner Bros. ha operato dei cambiamenti in DC Films, nominando Walter Hamada presidente della produzione DC e Chantal Nong VP della produzione DC, nel tentativo di correggere il DCEU, in palese difficoltà, in vista dei futuri progetti. Il produttore Charles Roven ha promesso che i registi del franchise sono impegnati a portare storie dal sapore unico sul grande schermo e il modo migliore per farlo potrebbe essere la distribuzione di Aquaman.