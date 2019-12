Yahya Abdul-Mateen II rompe il silenzio su Matrix 4: 'Non vedo l'ora di girarlo'

Per la prima volta da quando Warner Bros. ha annunciato la messa in produzione e il via libera al quarto capitolo di Matrix, Yahya Abdul-Mateen II ha parlato del suo coinvolgimento nel cast, ma non si conoscono ancora i dettagli circa il suo ruolo nella nuova storia.

Nel corso di una recente intervista concessa a Entertainment Weekly, l'attore - molto impegnato di questi tempi su più franchise davvero grossi - ha potuto parlare brevemente dell'affascinante continuo della storia delle Wachowski: "Mi piacerebbe davvero molto poter parlare di Matrix 4! Ma sono davvero eccitato all'idea di girarlo. Si tratta di un grande team e penso ci saranno un sacco di... è uno script davvero importante e sono onorato di poterne fare parte".

Sulla storia del nuovo capitolo di Matrix, che arriverà a più di sedici anni di distanza da Matrix Revolutions, non si sa ancora nulla, solo che Lana Wachowski tornerà in cabina di regia (ma senza la sorella Lily) e che quest'ultima ha scritto la sceneggiatura insieme a Aleksander Hemon e David Mitchell. I tre ne saranno anche i produttori con Grant Hill.

Tra coloro che si sono detti interessati a una possibile collaborazione c'è anche il regista David Leitch, che lavorò come stuntman proprio per le due registe: "Se Lana dovesse volermi per fare una qualunque cosa nel film io correrei. Ho amato lavorare con lei e lavorare con sua sorella e penso che il mio background da regista debba così tanto al lavoro fatto non solo con i film di Matrix, ma anche con Speedracer e Ninja Assassin. Sono state dei grandi mentori per me, quindi se mi chiamassero ci sarei. Anche per occuparmi del catering!".

Come detto, Yahya Abdul-Mateen II è al momento impegnato su più fronti: oltre al quarto Matrix, infatti, è coinvolto nel cast della serie HBO Watchmen, molto apprezzata sia dal pubblico che dalla critica, ed è in forze all'universo cinematografico DC nel ruolo di Black Manta che farà ritorno nell'atteso Aquaman 2.