Yahya Abdul-Mateen II sarà uno dei protagonisti di Matrix 4

E' Variety a rivelare che Yahya Abdul-Mateen II, interprete di Black Manta in Aquaman, affiancherà Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss nel cast di Matrix 4.

Lana Wachowski, che questa volta scriverà e dirigerà il film senza la sorella Lilly, nei giorni scorsi ha incontrato diversi attori per un ruolo segreto che alla fine è stato affidato ad Abdul-Mateen. Le fonti di Variety non hanno potuto confermare di quale personaggio si tratta, anche perché in questo momento non sono noti i dettagli della trama del sequel.

Oltre al ruolo da villain nel film di James Wan, Abdul-Mateen ha partecipato a Noi di Jordan Peele e ad uno dei recenti episodi di Black Mirror. In futuro l'attore vestirà i panni di Cal Abar nella serie di Watchmen, nella quale reciterà al fianco di Regina King; per quanto riguarda il grande schermo, invece, è stato scelto da Aaron Sorkin per il suo The Trial of the Chicago 7, e sarà anche il protagonista del reboot di Candyman.

Le riprese di Matrix 4, che ricordiamo non sarà l'unico nuovo film del franchise, dovrebbero iniziare nei primi mesi del 2020 sotto il titolo di lavorazione "Project Ice Cream". Parlano della sceneggiatura, Keanu Reeves ha confermato che il film sarà molto ambizioso.