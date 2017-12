Yahya Abdul Mateen II parla del suo Black Manta in Aquaman

In una nuova intervista con, l'attoreha parlato della sua esperienza sul set di, in cui interpreta, storico villain del personaggio ma che, secondo le dichiarazioni di James Wan non sarà l'antagonista principale.

"Sarà un gran film. Sarà epico, sarà un bellissimo film" ha raccontato l'attore nell'intervista a GQ "Non posso dire molto a riguardo, ma nelle mani di James Wan e con Jason Momoa come protagonista, penso che le persone finiranno per restarne piacevolmente colpite. Ho passato cinque giorni alla settimana ad allenarmi in palestra e ad allenarmi nel combattimento. Ho un rapporto di amore/odio con tutti questi allenamenti... non mi piace molto allenarmi, ma non me ne pento. Penso di essere nella miglior forma possibile al momento".

Aquaman sarà interpretato nuovamente dall'attore Jason Momoa, che ha dato il volto al personaggio già brevemente in Batman v Superman: Dawn of Justice e, successivamente, in Justice League.

Momoa ha stuzzicato i fan, e non poco, in una recente intervista: "Lui deve diventare un Re. Deve unire questi due mondi. Vedrete questo mondo sott'acqua e il mondo terreno e quel che fa all'oceano. C'è questa guerra tra di loro e sono l'unico legame che hanno. Deve farlo ma non vorrebbe. L'unica cosa che potrebbe salvare Atlantide è combattere mio fratello. C'è questa grossa battaglia, questa epica lotta. Ed è anche un road movie, perché viaggiamo attraverso questi mondi.".

La pellicola arriverà a Natale 2018 nei cinema di tutto il mondo, distribuito dalla Warner Bros. Pictures.