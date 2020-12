Yahya Abdul-Mateen II con Jake Gyllenhaal nel cast di Ambulance, nuovo film di Michael Bay

L'Hollywood Reporter ha svelato in esclusiva gli ultimi dettagli su Ambulance, remake americano del thriller psicologico danese uscito nelle sale nel 2005 e affidato alla regia di Michael Bay. Il film vedrà come protagonista Jake Gyllenhaal, a cui si unirà un'altra star di alto profilo.

Stiamo parlando del lanciatissimo Yahya Abdul-Mateen II, attore che si è distinto di recente per le sue interpretazioni nella serie HBO Watchmen e nel film Netflix Il processo ai Chicago 7 di Aaron Sorkin e che ha già in programma degli importanti ruoli in Candyman, Matrix 4, Aquaman 2 e nel prequel di Mad Max: Fury Road incentrato su Furiosa.

Secondo quanto riportato dalla nota rivista, il personaggio di Abdul-Mateen II è stato riscritto per offrire ai filmmaker una più ampia gamma di possibilità per il casting. L'attore si è liberato in seguito al rinvio delle riprese di Aquaman 2, la cui uscita è prevista per dicembre 2022.

Il sito conferma inoltre che Ambulance verrà distribuito da Universal, come anticipato dalle indiscrezioni delle scorse settimane.

Il film è basato sulla pellicola originale danese Ambulancen prodotta da Nordisk Film Productions, che segue le vicende di due fratelli che fuggono dalla polizia a bordo di un'ambulanza, non sapendo di stare trasportando una paziente in condizioni critiche.