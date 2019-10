Yahya Abdul-Mateen conferma il ritorno di Black Manta in Aquaman 2

Al momento i lavori di pre-produzione sull'annunciato e atteso Aquaman 2 sono davvero alle primissime fasi di sviluppo, essendo James Wan impegnato sul set dell'horror Malignant, ma parlando ai microfoni di Uproxx l'interprete di Black Manta, Yahya Adbul-Mateen II, ha avuto modo di confermare il suo ritorno nel sequel.

Aquaman 2 precederà l'uscita dell'altro progetto relativo all'universo cinematografico del Re di Atlantide, The Trench, ma è chiaro come la Warner Bros. voglia procedere con le giuste tempistiche nello sviluppo di un titolo tanto atteso dal pubblico. Parlando con Uproxx, Abdul-Mateen ha rivelato il suo suo ritorno nel secondo capitolo e ha parlato delle sue speranze per il film. Ecco le sue parole:



"Aquaman 2 si farà! Si farà e già stiamo pensando alla storia da imbastire. Credo uscirà nel 2022. Sono davvero entusiasta di poterne fare parte. Black Manta tornerà e si spera riuscirà a causare molti più problemi rispetto a quanto fatto nel primo film". Ricordiamo che, alla fine di Aquaman, Black Manta di alleava con il Dottor. Stephen Shin.



Aquaman 2 uscirà nelle sale americane il 16 dicembre 2022. Cosa ne pensate? Felici del ritorno di Black Manta nel sequel? C'è una particolare run che vi piacerebbe fosse adattata? Fateci sapere le vostre opinioni nei commenti.