xXx: a che punto è la produzione del quarto film della saga action con Vin Diesel?

Lo straordinario successo al botteghino ottenuto da xXx: Il Ritorno di Xander Cage ha messo subito in chiaro che il pubblico non era affatto stanco di questa saga action thriller nonostante fossero passati svariati anni dal secondo capitolo, che però non si avvaleva della presenza di Vin Diesel da protagonista, risultando un fiasco.

xXx: Il Ritorno di Xander Cage ha incassato in tutto il mondo la cifra astronomica di quasi 350 milioni di dollari a fronte di un budget ridotto di circa 85 milioni di dollari. Ma cosa ha bloccato la produzione di un quarto capitolo della saga, visto il successo praticamente assicurato che avrebbe con un ritorno di Vin Diesel protagonista? Innanzitutto la causa legale che nel 2018 ha visto coinvolti proprio Diesel e il produttore George Zakk, che aveva fatto causa alla star colpevole, a suo dire, di non avergli concesso alcun credito per la produzione del film, né ovviamente nessuna retribuzione per il contributo ai lavori sull'opera.

Il produttore, oltre ad aver richiesto un pagamento di 200 mila dollari, pretendeva anche l'inserimento del suo nome nei crediti del film, ma il mancato ottemperare di tali richieste da parte di Diesel convinse Zakk a portare la faccenda in tribunale, dove pretese un risarcimento per danni di 2 milioni di dollari. Purtroppo per lui, per anni Zakk non è riuscito a dimostrare l'esistenza di un vincolo contrattuale con l'attore o con il film in questione, portando come prova la stipulazione di un accordo non scritto in qualità di produttore esecutivo. La cosa era andata ovviamente a suo svantaggio, con la causa che venne respinta ... ma il giudice della corte d'appello non ha ritenuto fraudolente le richieste di Zakk, riaprendo l'intera faccenda.

La pre-produzione di un xXx 4 era comunque già stata avviata con i primi ingressi nel cast della pellicola oltre a Vin Diesel. Poi però sono arrivati gli impegni dell'attore nella saga di Fast & Furious e altri film come Bloodshot, per non parlare della pandemia che ha di fatto bloccato tutto. Per la regia era stato contattato anche D.J. Caruso.