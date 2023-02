Xochitl Gomez parla del ritorno di America Chavez: 'Vorrei vederla ancora più potente'

America Chavez è stata sicuramente un personaggio fondamentale in Doctor Strange In the Multiverse of Madness. Mentre sfilava sul red carpet della premiere di Creed III, la sua interprete Xochitl Gomez ha parlato del futuro dell'eroina e di come gli piacerebbe vederla nel film sugli Avengers.

Ogni dichiarazione della giovane attrice ha, ovviamente, al suo interno tantissime ipotesi che sono state fatte dai fan dall'uscita del secondo capitolo standalone su Doctor Strange. Al centro di ciò che dice la Gomez sembra porsi il fatto di voler vedere America sempre più sicura di se stessa e cosciente della propria forza. "Vorrei vedere un'America molto potente. In " Doctor Strange" non sapeva cosa stava facendo, era spaventata e non sapeva come usare i suoi poteri. Si spera che abbia un po' di allenamento alle spalle. Mi piacerebbe vedere un'America un po' più sicura" ha commentato l'attrice.

Già l'autore fumettistico di America Chavez l'aveva definito un personaggio diverso dagli altri e anche Xochitl Gomez sembra averlo capito. L'attrice ha comunque dichiarato di non sapere se la neo eroina sarà presente o meno nei prossimi grandi eventi di casa Marvel. In molti pensano che, grazie alle sue innate abilità, possa essere fondamentale per Kang Dynasty ma ancora nulla sembra essere assicurato. Insomma, l'attrice è sembrata fin da subito molto timida e cauta riguardo questa enorme possibilità.

Uno dei tanti temi discussi dai fan riguarda la sessualità del personaggio. L'orientamento di America Chavez secondo Kevin Feige è molto importante per la sua storia. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!