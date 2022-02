Xerø, il rapper 50 Cent produrrà il live-action dedicato all'eroe DC

Secondo quanto riportato da Deadline la G-Unit, casa di produzione di proprietà del rapper 50 Cent, avrebbe deciso di opzionare Xerø, il fumetto DC creato dallo scrittore Christopher Priest e dall'artista ChrisCross per realizzarne un film live-action.

Xerø non è sicuramente uno dei supereroi più famosi, ma la sua storia si inscrive piuttosto bene nel sentimento del Black Lives Matter, presentando al mondo la storia di Trane Walker, un assassino del governo afroamericano che si traveste da uomo bianco per infiltrarsi e completare le sue missioni. Si trova così a condurre una doppia vita tra la ricca elite statunitense e i bassifondi di East St. Louis.

G-Unit Film & Television produrrà il live-action in questione insieme a Erika Alexander e Ben Arnon per Color Farm, e Joseph Illidge, che ricopre il ruolo di CEO della società di produzione e pubblicazione appena lanciata, Illuminous.

"Non c'è nessuno migliore di Christopher Priest per portare G-Unit Film & Television nel mondo dei supereroi dei fumetti", ha affermato 50 Cent. "Riusciremo a trasformare Xerø in un franchise di successo e a far conoscere Trane Walker al mondo intero".

A proposito di supereroi, marzo sarà il mese di Moon Knight e Batman. Vedremo finalmente su Disney+ e al cinema le due nuove produzioni Marvel e DC. Cosa ne pensate del mondo dei cinecomic in continua espansione? Come sempre, ditecelo nell'apposita sezione dedicata ai commenti.