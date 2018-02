Xavier Dolan taglia Jessica Chastain dal montaggio finale del suo prossimo film

è stata tagliata da, il prossimo film di. Seppur la procedura non sia affatto una novità, la notizia è clamorosa, soprattutto visto che nei mesi scorsi era uscito anche un character poster con il personaggio della Chastain. La post-produzione del film è ancora in corso.

Xavier Dolan si è affrettato a precisare le motivazioni per le quali si è andati incontro a questa scelta in un post su Instagram:"Dopo un lungo periodo di riflessione, il personaggio di Jessica Chastain è stato tagliato dal film. È stata una decisione molto difficile da prendere. Nei confronti di Jessica provo un sincero amore e una profonda ammirazione. La decisione è stata presa per motivi di montaggio e di narrazione, e non ha nulla a che vedere con la sua performance. L'intreccio secondario del villain (il ruolo della Chastain nel film), per quanto divertente e piacevole, non sembrava appartenere al resto della storia. Alla fine si è rivelato essere un film sull'infanzia e sui suoi sogni, e non sugli eroi e i cattivi".

Sembra infatti che il montaggio iniziale fosse di oltre quattro ore, e il team di lavoro ha scelto per numerosi tagli, che di fatto hanno eliminato il personaggio di Jessica Chastain.

Al momento non esiste una data ufficiale d'uscita di The Death And Life of John F. Donovan. "Jessica sin dall'inizio ha difeso questo progetto e mi ha difeso in così tante occasioni. Si tratta di un'attrice formidabile, un'artista impegnata politicamente e che sostiene incessantemente le cause in cui crede. Rispettata dai suoi colleghi e amata dal suo pubblico".

Il cast di The Death And Life of John F. Donovan dovrebbe comprendere Kit Harington, Ben Schnetzer, Natalie Portman, Bella Thorne, Susan Sarandon, Jared Keeso, Kathy Bates, Thandie Newton, Michael Gambon e Sarah Gadon.