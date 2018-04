Xavier Dolan spiega perché La mia vita con John F. Donovan non sarà a Cannes

Dopo l’annuncio ufficiale del programma del Festival di Cannes 2018 in molti avranno certamente notato l’assenza di nomi e titoli di peso di quest’anno, come ad esempio Xavier Dolan e il suo nuovo film.

Con le riprese ultimate all’inizio del 2017 sembrava ormai certa la presenza di La mia vita con John F. Donovan alla 70ª edizione della kermesse francese, ma i ritardi in fase di montaggio – con la conseguente eliminazione del personaggio di Jessica Chastain dalla storia – hanno posticipato il completamento del film e quindi anche della sua presentazione in anteprima.

Con una email indirizzata a Indiewire, il giovane regista canadese ha spiegato il motivo della sua assenza dal prestigioso festival: “Volevo mandarlo a Cannes e l’ho fatto. Ma alcuni avvenimenti dell’ultimo minuto ci hanno fatto capire che quello non fosse il luogo ideale per la presentazione del film, e non posso dire di non essere più d’accordo”.

Alcune voci su quali possano essere questi “avvenimenti” suggeriscono che la pellicola sia stata mandata a vari festival per la sua ammissione, ma che sia stato rifiutato. Non certo incoraggiante come ipotesi, se poi la si lega al fatto che il progetto ha subito una fase travagliata al montaggio potrebbe voler dire che il suo stesso regista non è poi molto soddisfatto del risultato finale, ma potrebbe anche trattarsi di un gigantesco polverone. Il film, a questo punto, potrebbe anche considerare l’anteprima al Festival di Venezia.

“Sono nato con Cannes”, ha continuato Dolan. "Adoro Cannes. A dispetto delle sue tipiche contraddizione e della sua occasionale tossicità, è un luogo dove la gente celebra l’arte e lo storytelling. Donovan, essendo un film che si focalizza – tra le altre cose – sulla fama e l’ammirazione e che discute di come gli artisti possono vivere le loro vite con integrità, sembrava perfetto per essere presentato in un ambiente del genere che celebra l’arte del film, ma è anche noto per il suo glamour".

La mia vita con John F. Donovan racconta la storia di una star della TV, John F. Donovan, che in un periodo di crisi della sua vita allaccia una relazione epistolare con il giovane Rupert Turner, un aspirante attore che vive con la madre in Gran Bretagna. In seguito alla diffusione pubblica della notizia la carriera di Donovan subisce un duro colpo. Dieci anni dopo Rupert potrà incontrare il proprio idolo.

Il cast comprende anche Natalie Portman, Susan Sarandon, Kathy Bates, Ben Schnetzer, Michael Gambon, Bella Thorne, Thandie Newton, Chris Zylka, Jacob Tremblay e Emily Hampshire.