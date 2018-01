Xavier Dolan rivela il suo ottavo film: Matt & Max

Il giovane attore e regista, di 29 anni, ha già diversi film all'attivo, e ha debuttato a Cannes 9 anni fa con il suo primo lavoro, intitolato I Killed My Mother. Ora ci presenta questo drama che tratta il tema dell'omosessualità in modo approfondito,

Matt & Max dovrebbe uscire nel 2019, ed ecco cosa ha rivelato Dolan, che interpreterà anche il film nei panni di Max, a THR:

"Il mio desiderio è parlare dell'omosessualità e del modo in cui la viviamo, del modo in cui la vediamo e/o la etichettiamo, di come la organizziamo come società. (Donovan) è stato più un omaggio ai drammi familiari degli anno '90 più che della profonda riflessione su cosa significhi essere gay."

Il desiderio di andare a fondo nella questione era così forte, ha raccontato il regista, che si è messo a scrivere, grazie anche all'influenza di altri film usciti recentemente:

"Finora ho scritto di ragazzi e di adolescenti, poi però mi sono confrontato con film che trattavano il tema in modo estremamente maturo, come Call Me By Your Name e ho sentito il desiderio di parlare di omosessualità utilizzando un punto di vista più adulto - non più nemmeno post-adolescenziale - qualcosa che rappresenti la mia generazione, i miei amici, le mie relazioni. Mi è venuta voglia di raccontare di due migliori amici che si scoprono innamorati l'uno dell'altro non avendo mai nemmeno sospettato di avere preferenze sessuali per il loro stesso sesso. Voglio parlare di vera amicizia e di vero amore."

Lo screenplay di Matt & Max è stato completato all'inizio del mese e Dolan pensa di iniziare a girare in autunno. Cosa dovremo aspettarci? “Sarà una combinazione di Dolan, Tom and The Farm (esteticamente), e Mommy, in termini di energia e spirito."

Curiosi?