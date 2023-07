Xavier Dolan, il regista di Mommy fa chiarezza:'L'arte conta, parole prese fuori contesto'

Hanno fatto scalpore le dichiarazioni del regista canadese Xavier Dolan, che si era sfogato nuovamente dopo le dure parole pronunciate nel 2022 sulla propria carriera e le difficoltà di realizzare opere che possano essere apprezzate da un pubblico più ampio di quello che Dolan ritiene di raggiungere e di aver raggiunto.

Il regista di Mommy aveva spiegato di "non avere più intenzione di impegnarmi per due anni in progetti che nessuno vede. Ci metto troppa passione e poi ne esco deluso. Mi spinge a pensare di non essere un bravo regista ma in realtà sono consapevole di esserlo" aveva dichiarato Dolan.



Il presunto addio al cinema di Xavier Dolan ha chiaramente catturato l'attenzione dei media di tutto il mondo e lo stesso regista ha deciso di fare chiarezza con una storia pubblicata su Instagram, tornando sulle dichiarazioni in cui afferma che il cinema è inutile:"Naturalmente l'arte è importante. Naturalmente il cinema non è uno spreco di tempo. A volte le parole vengono prese fuori contesto e nella traduzione si perdono sfumature. Dirò presto la mia. Comunque io sto bene!".



Xavier Dolan da anni è considerato uno dei registi più talentuosi del cinema nordamericano, autore di titoli acclamati come Mommy e Laurence Anyways. Lo scorso anno Dolan ricordò con commozione Gaspard Ulliel, l'attore francese con il quale lavoro in È soltanto la fine del mondo, prematuramente scomparso nel 2022.