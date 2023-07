Xavier Dolan, la conferma del regista:'Basta, dedicarsi al cinema è una perdita di tempo'

In un'intervista rilasciata al giornale spagnolo El País, il regista canadese Xavier Dolan ha annunciato di essere intenzionato a lasciare il mondo del cinema e dedicarsi ad altri progetti. Nell'articolo Dolan conferma la decisione annunciata già qualche tempo fa e i vari motivi che l'hanno condotto a questa scelta.

"Non ho più voglia di fare questo lavoro. Sono stanco. Il mondo è drasticamente cambiato. Io, in quel mondo, non sento più necessariamente il bisogno di raccontare storie e relazionarmi. Voglio prendermi del tempo per stare con i miei amici e la mia famiglia. Voglio girare spot pubblicitari e costruirmi una casa in campagna un giorno, quando avrò risparmiato abbastanza soldi. Non lo dico affatto in modo triste. Voglio solo vivere qualcos'altro, altre esperienze" confessò Dolan lo scorso anno.



Ora, nella nuova intervista, spiega:"Non ho voglia di impegnare due anni in un progetto che quasi nessuno vedrà. Ci metto troppa passione per avere queste delusioni. Mi chiedo se il mio cinema sia pessimo, e so che non lo è".



Dolan prosegue nel suo drastico pensiero sul cinema:"Ho paura di una guerra civile causata dall'intolleranza. Non capisco che senso abbia raccontare storie quando tutto intorno a noi sta cadendo a pezzi. L'arte è inutile e dedicarsi al cinema è una perdita di tempo". Lo scorso anno Xavier Dolan ricordò Gaspard Ulliel a pochi giorni dalla tragica scomparsa, mostrandosi affranto per la perdita di un amico che recitò in È solo la fine del mondo.



Il regista ha lavorato alla miniserie The Night Logan woke up e forse la limitata distribuzione dello show - che verrà mostrato solo in Canada, Francia, Giappone e Spagna - ha peggiorato la sua opinione sul suo futuro nell'industria:"Perché nessun altro l'acquistata? Solo perché è in francese? O perché ha soltanto cinque episodi? Non ho guadagnato nulla con le serie, ho investito il mio compenso nella produzione e ho dovuto chiedere un prestito a mio padre. È un lavoro privo di gratificazione, sono stanco e scoraggiato. La soluzione più semplice è dirigere spot e costruirmi una casa".



Dolan chiuderà con una serie per HBO prima di lasciare:"Ho promesso di girare una serie per HBO in inglese prima della pandemia. Manterrò la parola e poi chiudo".

