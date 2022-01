X: il trailer del nuovo horror a tinte erotiche di A24 omaggia Non aprite quella porta

A24 ha diffuso in streaming come promesso il trailer del suo nuovo film, intitolato semplicemente X, un horror dalle tinte erotiche che omaggia la traduzione del genere e citando anche in maniera piuttosto esplicita il capostipite Non aprite quella porta, cult diretto da Tobe Hooper e uscito nel 1974. Il film diretto da Ti West arriverà a marzo.

Come evidenziato dal trailer, la trama di X è molto semplice e basilare: Un gruppo di ragazzi si dirige in una fattoria isolata del Texas per girare un film a luci rosse, ma al loro arrivo la coppia di anziani proprietari della dimora inizia a comportarsi in modo piuttosto inquietante. La donna in particolare sembra nascondere qualcosa di orribile. Una scia di orrore e depravazione è in arrivo...

Nel cast troviamo Mia Goth, Brittany Snow, Kid Cudi, Jenna Ortega, Martin Henderson, Owen Campbell e Stephen Ure mentre alla produzione insieme ad A24 ci sono anche BRON Studios e MAD SOLAR. La sceneggiatura è firmata dallo stesso Ti West che mancava all'appuntamento con il cinema dal 2016, anno di uscita di Nella valle della violenza. In questo lasso di tempo, West si è dedicato al piccolo schermo con le serie Tales from the Loop e Loro.

X ha una data d'uscita fissata al momento per il 18 marzo 2022 nelle sale americane, mentre non c'è ancora una data per le sale italiane. Negli ultimi anni A24 si è distinta notevolmente per alcuni dei migliori horror come Saint Maud e Midsommar, usciti entrambi nel 2019, così come particolari produzioni arthouse come The Lighthouse con Robert Pattinson e Diamanti grezzi con Adam Sandler.

Nel corso del 2021 lo studio ha prodotto pellicole come Sir Gaiwan e il Cavaliere Verde e Red Rocket, quest'ultimo ritorno alla regia di Sean Baker. Su queste pagine potete recuperare la recensione di Sir Gaiwan e il Cavaliere Verde e la recensione di The Lighthouse.